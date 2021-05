Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) machte gestern den entscheidenden Schritt, um endlich seine 2. Abwärtssequenz unter 15.072 in Gang zu bringen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Den Auslöser für den Rutsch habe der DAX-Handel unter 15.111-1 geliefert. Unter 15.111 seien alle Dämme gebrochen. "...Sollte der DAX unter 15.111 fallen bevor er bei 15.355 war, so fällt das Ziel aus und das Ziel 15.072-1 aktiviert sich umgehend. Auch 14.962/14.931 wären dann erreichbar..." Dass der DAX dann sogar das Ziel 14.931 erreicht habe, sei überraschend gewesen, dass es auch exakt zum gap fill bei 14.845 gereicht habe, sei sensationell gewesen. Es sei also ordentlich Verkaufsdruck dahinter am gestrigen Nachmittag gewesen.



Der DAX habe bereits viele untere Ziele (15.071, 14.931, 14.845) erreicht. Ein letztes Ziel wäre eigentlich nur noch der grüne Aufwärtstrend des Frühjahrskanals bei aktuell 14.500 verlaufend. Da der Abwärtstrendkanal aber erstmal ausgereizt sei, stünden zunächst mehrstündige Seitwärtsphasen an. Das Meiste davon sei aktuell schon eingepreist, denn nach einem Schlusskurs bei 14.856 finde sich die Vorbörse bei 14.975 wieder. Das korrekte Erholungspotenzial berechne sich mit 38er und 50er Retracements zwischen 14.989/15.034. Ein Schnitt von unten nach oben bei 15.085 sei hier eher selten vorkommend. (05.05.2021/ac/a/m)

