Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern unter 11.350, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Somit sei klar gewesen, dass es neue Tiefs unter 11.320 geben würde. Ab 11.315 sei der DAX dann aber wieder angestiegen und habe 11.567 erreicht, um dann bei 11.412 fast unverändert aus dem Handel zu gehen.



Der DAX könnte heute zunächst von 11.413 bis 11.480/11.505 steigen. Ab 11.480/11.505 käme ein Rücklauf zu 11.400 in Frage. Dann werde es spannend. Würden 11.400 halten, so wäre das Umfeld gut genug, um Richtung 11.690 zu steigen. In einigen Fällen müsse allerdings sogar nochmal der Test von 11.300 mit eingeplant werden. Das würde man merken, wenn sich der DAX unter 11.400 etabliere. Nach Stundenschluss über dem EMA200 des Stundenkerzencharts, der auch gestern den Ansturm der DAX Bullen abgewehrt habe, wäre der Weg frei zu neuen Novemberhochs (11.690+x). DAX Unterstützungen des Tages seien 11.400, 11.350 sowie 11.300 und 11.200.