Zürich (www.aktiencheck.de) - Ende Juli konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurzfristig über den markanten Widerstand bei 12.745 Punkten ausbrechen, scheiterte jedoch an der Barriere bei 12.885 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Der DAX befinde sich in einer extremen Entscheidungsphase. Der Kampf der Marktteilnehmer um die mittelfristige Richtung gehe in eine neue Runde. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.745 Punkten würden die Bären zwar im Vorteil bleiben, müssten jetzt jedoch zügig die 12.586 Punkte-Marke ein weiteres Mal angreifen, um die Unterseite der Konsolidierungszone der letzten Tage zu durchbrechen. In diesem Fall könnte es zunächst zu einem Kursrückgang bis 12.503 Punkte kommen. Unterhalb der Marke würde der Bereich um 12.390 Punkte angesteuert, an dem die Bullen wiederum die Chance hätten, das Ruder herumzureißen. Ein Bruch der Marke spreche dagegen für einen Abverkauf bis 12.256 Punkte und darunter.Die Long-Szenarien: Sollten die Käufer dagegen die 12.700 Punkte-Marke zurückerobern, käme es zu einem weiteren Anstieg bis 12.745 Punkte. Dort entscheide sich, ob der markante Widerstand bei 12.885 Punkten ein weiteres Mal erreicht werden könne. Würden die Bullen dort jedoch mit einem Ausbruchsversuch scheitern, könnte eine Verkaufswelle ausgehend von 12.745 Punkten in Richtung der Unterstützung bei 12.503 Punkten zurückführen. (10.08.2018/ac/a/m)