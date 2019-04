Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der zehnte DAX -Tagesgewinn in Folge hat nicht mehr geklappt, es wäre das erste Mal seit November 2014 gewesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem sei es dem Barometer gestern erstmals nach fünf Börsensitzungen nicht mehr geglückt, das Jahreshoch weiter nach oben zu schrauben. Dieses liege weiter bei 12.349 Punkten. Wohl schon am heutigen Freitag, spätestens aber am Montag stehe ein technisch ganz besonderes Ereignis an: da die 50-Tage-Linie den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben schneiden werde, ergebe sich ein "Goldenes Kreuz", welches als starkes mittelfristiges Kaufsignal gelte.Beim deutschen Blue-Chip-Index habe es das seit August 2016 nicht mehr gegeben. Damals habe der DAX im10.500er Bereich notiert und dann in zehn Monaten um fast ein Viertel zugelegt. Jetzt wäre das Allzeithoch 13.596 Punkte das natürliche Ziel, wozu circa 1.200 Zähler oder knapp elf Prozent fehlen würden. Über den Umweg einer möglichen Konsolidierung (mögliche Gründe seien in den letzten Tagen beschrieben worden) könnte das Top in Angriff genommen werden. Gestern Nachmittag sei es schon einmal um 75 Punkte binnen zwei Stunden hinabgegangen, was es so seit über einer Woche nicht mehr gegeben habe. Im Chartbild auf Tagesbasis sei dies aber kaum der Rede wert gewesen. (26.04.2019/ac/a/m)