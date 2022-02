Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem erneuten Schwächeanfall der letzten Woche erlebt der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher einen sehr erfolgreichen Wochenverlauf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer die Erholung der letzten Tage gestern mit einem Aufwärtsgap (15.338 zu 15.351 Punkte) fortgesetzt, welches zukünftig als erster Rückzugsbereich fungiere. Dank des beschriebenen Aufwärtsimpulses stehe der kurzfristige Abwärtstrend (akt. bei 15.457 Punkten) zur Disposition. Danach würden die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 15.622/15.616 Punkten) den nächsten Widerstandsbereich markieren. Beide Durchschnitte würden weiterhin sehr dicht beieinander notieren, sodass es jederzeit zu einem negativen Schnittmuster kommen könne. In den engen Zwischenraum der 50- und der 200-Tages-Linie falle mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des jüngsten Korrekturimpulses (15.619 Punkte) eine weitere markante Barriere. In der Summe entstehe hier ein charttechnisch "dickes Brett", das der DAX® zu bohren habe. Beim Blick auf die aktuelle AAII-Umfrage falle der mit über 40% höchste Anteil an neutral eingestellten US-Privatanlegern seit Anfang 2020 ins Auge. Es gebe also viele Investoren, die an der Seitenlinie stünden und nach der Korrektur zu Jahresbeginn zunächst einmal abwarten würden. (10.02.2022/ac/a/m)



