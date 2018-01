Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz des neuen Allzeithochs beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN A0AET0) (2.853 Punkte) blieben Anschlusskäufe nach dem neuen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Rekordstand von 13.597 Punkten am deutschen Aktienmarkt gestern aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da das Aktienbarometer das alte Hoch vom November (13.526 Punkte) wieder habe preisgeben müssen und zudem die jüngste Aufwärtskurslücke geschlossen habe, verbleibe aus charttechnischer Sicht ein fader Beigeschmack. Schließlich drohe ein klassisches "false break" auf der Oberseite. Als Belastungsfaktor könnte sich darüber hinaus die Entwicklung des Währungspaars USD/JPY erweisen. Deshalb würden die Analysten kurzfristig die nächsten Unterstützungen in Form der Hochpunkte vom 9. Januar und vom 19. Dezember bei 13.425 bzw. 13.339 Punkten betonen. Darunter stehe mit der Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 13.163 Punkten) und den letzten beiden Verlaufstiefs bei rund 13.150 Punkten der nächste Rückzugsbereich zur Verfügung. Auf der Oberseite bedürfe es indes eines Spurts über die letzten beiden Hochs bei 13.526/97 Punkten, um die Bullen zurück in die Erfolgsspur zu bringen. (25.01.2018/ac/a/m)