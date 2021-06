Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der VDAX New stieg gestern überraschend deutlich, um +9,7% an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei von 15.520 bis 15.421 zurückgefallen und habe seine gestrige Kurslücke offen zurückgelassen.



DAX INTRA DAY: Der DAX sei in vielen Fällen ein 2. Mal auf dem Weg zu 15.350 (letztes kleines Tief), vor allem, wenn der FDAX seinen EMA200/h1 bei 15.421 aufgebe. Doch könne es sein, dass am Monatsersten dieser logische Bewegungsprozess zu DAX 15.350 unterbrochen und in einen unvermittelten DAX Anstieg verwandelt werde. Im Anstiegsfall wäre die Horizontale des Hochs vom 19.04. bei 15.502 ein Ziel, aber auch der Freitagsschlusskurs 15.520 und das letzte kleinere tiefere Hoch bei 15.549. (01.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >