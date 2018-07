Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern haben die Analysten der Helaba an dieser Stelle die Frage formuliert, wohin die Reise des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehen wird.



Eine Antwort darauf sei weiterhin nicht möglich, da der Leitindex erneut nicht in der Lage gewesen sei, sich deutlich von der Strukturmarke bei 12.549 Zählern nach oben abzusetzen. Zuletzt sei bereits das fehlende Momentum augenscheinlich geworden. Beispielsweise könnten die meist unterdurchschnittlichen Handelsumsätze, bei steigenden Kursen, angeführt werden. Weiterhin stünden der Handelsstreit zwischen den USA, China und der EU im Blickpunkt. Dieser werde durch die Berichtssaison abgerundet. Gestern hätten die Geschäftszahlen der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) überzeugt, was zu einem deutlichen Kursplus bei der Aktie geführt habe. Auch in den USA würden Geschäftszahlen veröffentlicht.



Erneut sei es dem DAX nicht gelungen, den 200-Tage-EMA (12.593) zu überwinden. Allerdings habe der Schlusskurs oberhalb der 100-Tagelinie (12.527) gelegen und auch die weiterhin umkämpfte Strukturprojektion (12.549) habe verteidigt werden können. Auf der anderen Seite zeige der 21-Tagedurchschnitt (12.460) noch immer Richtung Süden. Zudem habe sich die Verfassung der DAX-Komponenten kaum verbessert. Immerhin sei die gestern ausgebildete "high wave candle" von steigenden Handelsumsätzen (die Sondereffekte der Deutsche Bank-Aktie müssten berücksichtigt werden) begleitet worden. Grundsätzlich verdeutliche die Form der letzten Tageskerzen die offensichtlich herrschende Unsicherheit, insbesondere mit Blick auf die weitere Bewegungsrichtung. (17.07.2018/ac/a/m)