Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verlaufsmuster beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wiederholten sich in letzter Zeit kontinuierlich, so die Analysten der Helaba.



Einmal mehr stelle sich die Frage, ob der deutsche Leitindex nun in der Lage sein werde, sich deutlicher von der 14.000er Marke nach oben abzusetzen. Grundsätzlich sei das fehlende Momentum ein wesentlicher Kritikpunkt gewesen und dieser bestehe weiterhin. Insofern bleibe abzuwarten, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten, um das oben beschriebene Vorhaben erfolgreich zu gestalten. Auf der anderen Seite werde aber auch sichtbar, dass die Notenbank zunehmende Kraftanstrengungen unternehmen müsse, um die seit langer Zeit für den Aktienmarkt zuträglichen Rahmenbedingungen aufrechtzuhalten, denn die Realzinsen würden sich nach oben bewegen. Zudem sei zu betonen, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Die im Vergleich überdurchschnittliche Performance des DAX im Februar unterstreiche diese These.



Es gelte die kommenden Tage abzuwarten, um eine bessere Prognose-Basis vorzufinden. Aktuell könnte das Bild noch durch den sogenannten "Monatsanfangseffekt" verzerrt sein. Sollte es dem DAX gelingen, sich weiter über der 14.000er Marke zu etablieren und vor allem auch mehr Dynamik zu entwickeln, würden die Kurszielmarken bei 14.169, 14.279, 14.354 und 14.445 Zählern in den Fokus rücken. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 14.011, 13.967, 13.937 und 13.860 finden. Die vielbeachtete 55-Tagelinie verlaufe bei 13.799. (03.03.2021/ac/a/m)

