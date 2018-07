Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Freitag leicht erholt, so die Analysten der Helaba.



Unter dem Strich sei der Index mit einem kleinen Plus in Höhe von 0,26% bei 12.496,17 Zählern aus dem Handel gegangen. Insgesamt sei es ein Stück weit erstaunlich, dass die mittlerweile in Kraft getretenen US-Strafzölle in Höhe von 34 Mrd. auf chinesische Einfuhren und die Drohung von US-Präsident Trump, dass die Zölle auf ein Gesamtvolumen von 500 Mrd. USD ausgedehnt werden könnten, kaum eine Rolle am Markt gespielt hätten. Dies obwohl der Handelsstreit mittlerweile auch zu einem Thema der US-Notenbank geworden sei. Es werde spannend zu sehen sein, wie lange die Marktteilnehmer den Konflikt, welcher sich zu einem Handelskrieg ausweiten könnte, ausblenden würden. Für leichten Rückenwind habe der US-Arbeitsmarktbericht gesorgt.



Seit dem am 28. Juni markierten Impulstief bei 12.104,41 Zählern habe sich der DAX sukzessive nach oben gearbeitet. Dabei sei es gelungen, verschiedene Widerstände wie beispielsweise die 144er Regression (12.439), die Begrenzung des Value Bereichs (12.436) und eine Strukturmarke (12.427) zu überwinden. Dennoch sei zu früh, wieder ins Bullenlager zu wechseln. Am Freitag sei ein so genannter "hanging man" ausgebildet worden, welcher häufig einer Wendeformation vorausgehe. Zudem seien die Trends auf allen Zeiteinheiten weiterhin negativ zu beurteilen wenngleich heute ein Sprung über die 100-Tagelinie (12.518) gelingen könnte. Aber selbst dann bliebe der Spielraum auf der Oberseite begrenzt. Einerseits stelle sich die Wolke des Ichimoku-Indikators relativ breit dar, andererseits würde der DAX bei 12.569 und 12.597 Punkten bereits auf die nächsten, markanten Hürden treffen. (09.07.2018/ac/a/m)