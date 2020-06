Insgesamt zeige die Nachrichtenlage, dass die Folgen der Pandemie noch immer herausfordernd für verschiedene Wirtschaftszweige seien. Die Lage bei den Airlines und die notwendigen staatlichen Rettungspakete seien hinlänglich bekannt. Auch an den Flughäfen würden logischerweise die Passagierzahlen einbrechen. Der Hamburger Airport rechne damit, in diesem Jahr 100 Millionen Euro Verlust einzufahren. Die Rückkehr zum Flug- und Passagieraufkommen der Vor-Corona-Zeit sei nicht vor 2025 zu erwarten.



EZB-Chefin Christine Lagarde habe die Einschätzung geäußert, dass die Euroone den Tiefpunkt der Coronakrise wohl hinter sich habe. In dieser Woche werde der gut gefüllte Konjunkturdatenkalender die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Charttechnik



Zuletzt sei die 200-Tage-Linie (12.155) sowie der 144-Tage-Durchschnitt (11.953) beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Fokus gestanden. Es sei davon auszugehen, dass dies auch in der neuen Woche der Fall sein werde. Dafür spreche auch die Chartkonstellation auf Wochenbasis. Beim Blick auf den Chart werde deutlich, dass der Index zum zweiten Mal in Folge mit dem Versuch gescheitert sei, die auf das März-Tief zurückgehende, lineare Regression (12.560) sowie am 76,4-Prozent-Fibonacci-Level zu überwinden. Hinzu komme, dass sich der ADX abschwäche, das Volumen seit geraumer Zeit unterdurchschnittlich ausfalle und insbesondere der Kaladeiscope-Indikator eine sehr ausgeprägte Seitwärtsphase aufweise. In der Vergangenheit seien darauf häufig Abwärtsimpulse gefolgt. (29.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt stellt sich die Frage, ob den Optimisten allmählich die Puste ausgeht, denn am Freitag ging es für den Leitindex nach unten, so die Analysten der Helaba.Tags zuvor sei kurzzeitig die psychologisch wichtige 12.000er-Marke unterschritten worden.