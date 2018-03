Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt ist beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geglückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach den Verwerfungen der letzten Handelstage sei dies nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Aus charttechnischer Sicht sei die Gegenwehr der Bullen aber auch bitter nötig gewesen, um den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 11.986 Punkten) nicht kampflos aufzugeben. Positiv würden die Analysten in diesem Zusammenhang auch die Tatsache werten, dass das Korrekturtief vom August vergangenen Jahres (11.869 Punkte) letztlich verteidigt worden sei. Darüber hinaus würden RSI und MACD eine divergente Entwicklung zeigen, da das jüngste Verlaufstief (11.831 Punkte) nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden sei. Zum Handelsschluss habe es dann sogar zu einem "bullish engulfing" gereicht, welches den Körper der dynamischen roten Kerze vom Freitag vollständig umschließe. In dieser Gemengelage würden die Analysten eine technische Aufwärtsreaktion favorisieren, welche sich bei einem Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 12.081/143 Punkten verstetigen würde. Als Absicherung für antizyklische Long-Positionen biete sich - je nach Risikoneigung - entweder der o. g. Basisaufwärtstrend oder aber das gestrige Tagestief an. (06.03.2018/ac/a/m)