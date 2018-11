Ausblick: Die in den letzten Tagen entstandene, enge Handelsspanne markiere die derzeitigen Grenzen zwischen einer Fortsetzung der Erholung und dem Rückfall in den vorherigen Abwärtstrend.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index in den nächsten Tagen unter die 11.430 Punkte-Marke einbrechen, hätten die Bullen die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung zunächst vergeben. In diesem Fall käme es zu einem Abverkauf bis 11.300 Punkte. An dieser wichtigen Unterstützung müssten die Käufer wieder aktiv werden, da sich der Abwärtstrend andernfalls bei Kursen unterhalb der Marke direkt bis 11.150 Punkte fortsetzen könne. Unterhalb von 11.051 Punkten würde dann sogar ein Einbruch bis 10.850 Punkte drohen.



Die Long-Szenarien: Werde die 11.430 Punkte-Marke dagegen weiterhin verteidigt, wäre zunächst mit einem Anstieg an die Oberseite der Range bei 11.648 Punkten zu rechnen. An dieser Stelle könnte der Anstieg abgebremst werden und sich eine weitere Abwärtsbewegung entwickeln. Sollte dieses Zwischenhoch dagegen überwunden werden, dürfte auch die kleinere Hürde bei 11.690 Punkten überschritten werden und der DAX bis 11.726 Punkte ansteigen. Dort entscheide sich, ob die Erholung bis 11.865 Punkte fortgesetzt werden könne. (12.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Oktober befindet sich der DAX in einer Erholung, die ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 11.051 Punkten über den Widerstand bei 11.430 Punkte führte und in der Spitze fast die frühere, zentrale Unterstützung bei 11.726 Punkten erreichte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings habe dort eine starke Abwärtsbewegung eingesetzt, die den Index wieder an die 11.430 Punkte-Marke gedrückt habe. Der erste Ausbruchsversuch sei somit gescheitert. Doch den Bullen sei mit der Verteidigung der 11.430 Punkte-Marke eine wichtige Bodenbildung gelungen, der sich ein zweiter Anstieg angeschlossen habe. Dieser sei ebenfalls von den Bären gekontert worden und habe den DAX am vergangenen Freitag erneut an die 11.430 Punkte-Marke gedrückt.