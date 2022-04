Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zwar zunächst ein Tageshoch bei 14.603 Punkten markieren, ging letztlich aber mit einem Abschlag von 0,65% aus dem Handel und pendelt seit Mitte März um die Marke von 14.362 Punkten, dem 50%-Retracement des Kurssturzes von Anfang des Jahres bis Anfang März, so die Analysten der Helaba.Alles in allem lasse sich konstatieren, dass die Gefahr auf der Unterseite noch nicht gebannt sei. Das gelte nicht nur mit Blick auf die technische Verfassung, sondern auch auf die schwer einzuschätzenden Entwicklungen in der Ukraine und anderer Risikofaktoren (China, Präsidentschaftswahl in Frankreich). Unterstützungen würden die Analysten in Form der 21-Tagelinie bei 14.197 Punkten und bei 14.187 sowie 14.109 Zählern lokalisieren. (06.04.2022/ac/a/m)