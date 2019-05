Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit der erwarteten Abwärtskurslücke in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich ein Gap (12.344 zu 12.299 Punkte) verbleibe, habe sich das Aktienbarometer in der Folge deutlich erholen können. Das Eindämmen der Kursverluste könne durchaus als konstruktiv angesehen werden, zumal die deutschen Standardwerte die Kreuzunterstützung aus der alten Trendlinie, welche diverse Hochs seit Dezember verbinde, und dem ehemaligen Abwärtstrend seit Januar vergangenen Jahres (akt. bei 12.296/12.257 Punkten) gerade noch einmal hätten verteidigen können. In der Summe stelle das eingangs beschriebene Abwärtsgap zwar einen Belastungsfaktor dar, doch noch schlimmeres habe gestern verhindert werden können. Die obere Kante der gestrigen Kurslücke diene fortan als wichtiger Widerstand, während das gestrige Tagestief bei 12.135 Punkten bzw. das Hoch vom 4. April bei 12.029 Punkten die nächsten Rückzugslinien definieren würden. Zwischen diesen Leitplanken und im gegenwärtigen Spannungsfeld zwischen dem langfristigen Antriebsfaktor in Form des "Golden Cross" aus 50- und 200-Tages-Linie (akt. bei 11.794/11.678 Punkten) und der saisonal herausfordernden Phase im Mai/Juni nehmen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aktuell eine zurückhaltende Position ein. (07.05.2019/ac/a/m)

