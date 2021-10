Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verbrachte gestern einen überaus ruhigen Handelstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer Handelsspanne von weniger als 75 Punkten seien die deutschen Standardwerte innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages verblieben. Mit anderen Worten: Es entstehe ein weiterer "inside day". Positiver Nebenaspekt des beschriebenen Innenstabes sei das Verteidigen der am Dienstag gerissenen Aufwärtskurslücke (15.650/15.619 Punkten). Solange dieses Gap Bestand habe, würden sich die Bullen in einer komfortablen Ausgangsposition befinden. Eine Auflösung des beschriebenen Innenstabes mit einem Spurt über die Hochs bei gut 15.800 Punkten dürfte deshalb nochmals ein neues Aufwärtsmomentum entfachen und den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch vom August bei 16.030 Punkten legen. Auf der Unterseite diene neben der oben genannten Kurslücke die 38-Tages-Linie (akt. bei 15.460 Punkten) als weitere Unterstützung.



Zum Abschluss noch ein Blick auf das Sentiment: Trotz der neuen Allzeithochs bei Dow Jones® & Co. sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der aktuellen Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) in der letzten Woche von 46,9% auf 39,8% gefallen. Das Sentiment sei also keineswegs überhitzt. (28.10.2021/ac/a/m)



