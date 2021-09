Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der starke DAX®-Wochenauftakt hat sicher einige Markteilnehmer überrascht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So seien die deutschen Standardwerte in die jüngste Abwärtskurslücke hineingelaufen. Die obere Gapkante (15.827 Punkte) habe sich im Tagesverlauf dann aber doch als zu hohe Hürde erwiesen. Auf der Oberseite sei unverändert ein "Gap-Closing" nötig, um die Bullen zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Die mit Markteröffnung in den USA einsetzende Kursschwäche lässt unser heimisches Aktienbarometer letztlich unterhalb der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.708 Punkten) aus dem Handel gehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Auf Tagesbasis entstehe zudem eine Kerze mit markantem Docht. Trotz dieser eher kritischen Faktoren dürfte der DAX® heute fester in den Handel starten. Dennoch sollten Anleger in der aktuell herausfordernden saisonalen Phase das gestrige Tagestief bei 15.674 Punkten im Hinterkopf haben. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger sei allerdings das Augusttief bei 15.622 Punkten, das mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 15.608 Punkten) fast exakt zusammenfalle. Ein Bruch dieser Bastion liefere möglicherweise das Startsignal, dass sich der erwartete Vola-Impuls auf der Unterseite entlade. (14.09.2021/ac/a/m)



