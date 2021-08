Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) läuft perfekt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index sollte gestern bis 15.977 steigen und dann abermals bis 15.812-x fallen. Das Hoch sei bei 15.970 zu sehen gewesen und dann heute früh das böse Erwachen.



Ausblick: Gap DOWN 15.820! Der nächste Test von 15.803 stehe an! Verantwortlich dafür sei der sehr schwache Verlauf des Dow Jones, der gestern seinerseits die horizontale Ausbruchsmarke 35.092 zurückgenommen habe (Tagesschluss unter 35.000), die der DAX-Ausbruchsmarke 15.803 gleiche. Sei somit auch der DAX-Ausbruch über 15.803 in Gefahr? Genau das werde zu prüfen sein am heutigen Tag. Was sei die zuletzt aktivierte DAX-Signallage? Der DAX sei über die mehrmonatige Hürde 15.803 ausgebrochen. Wenn der DAX den Ausbruch über 15.803 verteidigen könne, dann wäre 16.300 das Ziel, als große Konterreaktion in Folge der Abwärtskorrektur von Juli. (19.08.2021/ac/a/m)



