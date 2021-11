Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz des neuen Allzeithochs bei 16.104 Punkten gilt unsere gestrige DAX®-Überschrift "Respekt vor der runden Marke" weiterhin, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe das Aktienbarometer dieses Rekordlevel nicht über die Ziellinie retten können. Vielmehr sorge der Schlusskurs im Bereich des Vortagespendants erneut für eine Tageskerze mit kleinem Kerzenkörper. Die stabile Seitenlage bei gut 16.000 Punkten halte also an. Der markante Docht der gestrigen Tageskerze lenke dabei den Fokus ein wenig mehr auf die Unterseite. Dies gelte umso mehr, als auch beim S&P 500® sowie beim NASDAQ 100® kurzfristig die Gefahr eines Luftholens zunehme. In Deutschland sollten Anleger*innen deshalb das Aufwärtsgap vom 4. November (15.998 zu 15.973 Punkte) beachten. Ein Schließen dieses Gaps würde gleichzeitig für einen Rückfall in die Tradingrange der letzten Monate zwischen 14.800 und 16.000 Punkten sorgen. Eine negative Weichenstellung liefere deshalb das Startsignal für eine temporäre Atempause. Eine weitere Kurslücke vom Monatsultimo bei 15.760/15.690 Punkten stecke dann die nächste Haltezone ab. Mit anderen Worten: Die Gaps würden aktuell eine ganz besonders wichtige Rolle spielen! (10.11.2021/ac/a/m)



