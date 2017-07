Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Kursrutsch vom Freitag und dem damit verbunden Abschluss einer Toppformation muss sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstmal neu orientieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So lege das kalkulatorische Abschlagspotenzial von rund 600 Punkten aus der angeführten Formation nahe, dass in den nächsten Tagen die Kombination aus der unteren Kante des im April verzeichneten Abwärtsgaps (12.091 Punkte) und der im Tagesbereich erkennbaren Parallelen (akt. bei 12.041 Punkten) zum Baissetrend seit Juni getestet werde. Danach rücke bereits unmittelbar die 38-Wochen-Linie (akt. bei 11.962 Punkten) auf die Agenda. Der dominierende Aufwärtstrend seit 2009 verlaufe ebenso wie die 200-Wochen-Glättung indes im Bereich von rund 10.500 Punkten und dürfte vorerst noch nicht in Gefahr geraten.



Mit Blick auf die Ausstiegssignale bei den technischen Indikatoren müssten die Aktienbullen aber wohl zumindest kurzfristig kleinere Brötchen backen. So seien Stochastik und MACD unter ihre jeweiligen Triggerlinien gerutscht und auch der Wochen-RSI strebe gen Süden. Um das angeschlagene Bild zu relativieren, müsse das ehemalige Allzeithoch vom April 2015 (12.391 Punkte) zurückerobert werden. Der kurzfristige Abwärtstrend seit Juni verlaufe aktuell bei 12.549 Punkten). (25.07.2017/ac/a/m)