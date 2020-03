Ausblick: Rein charttechnisch betrachtet dürfte der DAX sich aktuell in einer normalen Gegenbewegung nach den vorherigen herben Kursabgaben befinden. Das Kursziel der laufenden Aufwärtskorrektur könnte das noch offene Gap bei 13.200 Punkten sein. In der Folge dürfte der DAX wieder nach unten abdrehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die am Vortag begonnene Aufwärtskorrektur zunächst weiter fortsetzen und im Verlauf das noch offene Gap bei 12.211 Punkten schließen. Sollte sich die Aufwärtskorrektur noch weiter ausdehnen, dürften die Bullen Kurs auf 12.300/12.320 Punkte nehmen. Spätestens hier sollten die Bären wieder das Ruder übernehmen und der DAX erneut Kurs auf das Verlaufstief bei 11.624 Punkten nehmen und dieses unterschreiten. In diesem Fall dürften dann zunächst 11.400 Punkte angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne nicht nur über 12.200 Punkte ansteigen, sondern auch den Widerstand bei 12.300/12.320 Punkten herausnehmen. Dann hätten die Bullen ein Anrecht auf einen weiteren Hochlauf bis in den Raum von 12.600 Punkten. (03.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin fest im Griff der Coronavirus-Panik, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Index in der Vorwoche innerhalb weniger Handelstage vom Verlaufshoch am 17. Februar bei 13.795 Punkten bis auf 13.624 Punkte im Vortagestief gefallen sei, habe der DAX am Vortag eine leichte Erholung starten können. Die Hoffnung der Investoren liege auf Marktgerüchten über ein geplantes Maßnahmenpaket der internationalen Notenbanken, um die Aktienmärkte zu stützen. Ob es so komme und noch mehr Geld in den Markt gepumpt werde, stehe aktuell noch in den Sternen. Aber selbst wenn dann bleibe die Frage, ob dies reiche, um die durch das Coronavirus aufgetretenen weltweiten Verwerfungen weitgehend abzumildern.