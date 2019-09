Ausblick: Der DAX könnte vor einem Kursrücklauf stehen und das nach unten offene Gap bei 11.950 Punkten schließen.



Die Short-Szenarien: Drehe der DAX im Verlauf nach unten ab und falle unter das Vortagestief bei 12.084 Punkten, erhöhe sich vor dem Hintergrund der schwachen Vortageskerze die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf deutlich. Das erste Anlaufziel dieses Rücklaufs wäre dann bei 11.950 Punkten zu sehen. Gehe es noch tiefer, dürfte der DAX den 200er EMA anlaufen, der in der Vergangenheit oft als solide Unterstützung gedient habe. Darunter sollten die Bären spätestens im Bereich von 11.860 Punkten aufgehalten werden. Unter 11.860 Punkte würde sich die Lage für den DAX dann wieder deutlich eintrüben.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX hingegen über das Vortageshoch bei 12.151 Punkten ansteigen, dürfte direkt ein Angriff auf die Marke von 11.200 Punkten erfolgen. Ob den Bullen hier jedoch direkt ein Durchbruch gelinge, bleibe abzuwarten. (06.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und startete erneut mit einem Aufwärtsgap in den Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Leitindex am Mittwoch noch bei 12.025 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe der Index am Vortag direkt bei 12.117 Punkten eröffnet. Diese Eröffnungskurslücke sei im Tagestief genauso wieder geschlossen worden, wie das vorher noch offene Gap um 12.135 Punkte. Nach oben seien damit alle Verpflichtungen für den DAX erfüllt worden. Nach unten sei nun jedoch noch ein Gap bei 11.950 Punkten offen. Dieses Gap erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX doch noch einmal unter die runde Marke von 12.000 Punkten zurücklaute, um diese Kurslücke zu schließen. Zumal sich der DAX nach dem jüngsten kräftigen Anstieg bereits in dünner Luft befinde und die Vortageskerze mit dem kleinen Kerzenkörper auf eine Erschöpfung der Aufwärtsbewegung hindeute.