Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem abermaligen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Test des 61,8% Retracements bei 11.295 startete der DAX durch und kletterte bis zum Handelsschluss auf 11.353 und nachbörslich sogar bis auf 11.453, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die DAX "BÄREN-KO Marke" des laufenden Abwärtstrends sei 11.443. Werde sie mindestens 1 Sekunde vom XETRA DAX berührt, würden neue DAX Wochentiefs unwahrscheinlicher. Der DAX beginne freundlich bei 11.400 und falle entweder direkt zum Gap 11.354 und steige dann wieder an, oder der DAX steige nach dem freundlichen Start direkt weiter bis 11.443/11.450 und falle dann erst bis 11.377/11.354, um anschließend erneut Anstiegschancen anzumelden. DAX Widerstände des Tages seien so oder so 11.443 sowie 11.525. Über 11.525 wäre der Weg frei zu neuen Novemberhochs. Falle der DAX unter 11.350, so wäre 11.300 das Ziel. (16.11.2018/ac/a/m)