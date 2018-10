Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel am Freitag nach schwachem Handelsstart auf ein neues Jahrestief bei 11.051 Punkten zurück und erholte sich anschließend bis zum Tageshoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Nachmittag sei es dann mit den US-Märkten zu einem erneuten Rückfall an das Tagestief und danach zu einer erneuten Kurserholung gekommen. Heute kündige sich eine freundliche Handelseröffnung an.



Im Tageschart sehe man ein bullisches Reversal nach neuen Jahrestiefs. Ob es sich schon um einen konkreten Trendwendepunkt handle, sei offen. Mit einem Handelsstart oberhalb der Freitagshochs könnte es heute zunächst zu einer Erholung in Richtung 11.325 und 11.390 bis 11.410 Punkten kommen. Anschließend wäre eine neue Abwärtswelle bis 11.050 und zum großen Ziel bei 10.780 bis 10.875 Punkte denkbar. Oberhalb von 11.410 könnte das noch offene Gap mit einem Anstieg bis 11.500/11.523 Punkten geschlossen werden. Eine Rückkehr über 11.500 Punkte würde neue Kaufsignale bringen. (29.10.2018/ac/a/m)