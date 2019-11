In diesem "Mini-Deal" dürfte möglicherweise vereinbart werden, dass auf der einen Seite China seine landwirtschaftlichen Importe aus den USA erhöhe, seine Währung stabil halte (d.h. nicht abwerte) und seinen Markt auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen für amerikanische Unternehmen öffne. Als Gegenleistung könnte dann die USA auf die für den 15. Dezember geplante Erhöhung der Importzölle auf Konsumgüter aus China (z.B. Smartphones) verzichten sowie die Restriktionen für chinesische Unternehmen beim Handelsaustausch mit US-Firmen deutlich lockern. Von letztem dürften Huawei und zwei Dutzend anderer chinesischer Unternehmen profitieren.



Ein weiterer Faktor, der für positive Stimmung beim deutschen Aktienindex gesorgt habe, sei die Andeutung von Wilbur Ross gewesen, auch gegenüber den europäischen Handelspartnern sei man auf einem guten Weg zu einer gewissen Übereinkunft in Sachen Importzöllen. Hierbei könnten verstärkte Investitionen europäischer Unternehmen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die US-Regierung von möglichen Zollanhebungen insbesondere im Fahrzeugsektor abhalten.



Für die deutsche Konjunktur seien das natürlich sehr erfreuliche Nachrichten. Die Aussichten auf Zollbelastungen, aber auch bereits die Verunsicherung über eine mögliche unkontrollierbare Neuordnung der globalen Handelspolitik hätten letztlich ifo-Index und ZEW-Umfrage in einen gewissen Abwärtsstrudel getrieben. Deutsche Unternehmen vor allem im Fahrzeugbereich, Maschinenbau, der Chemie und Logistik (im Grunde die gesamte "Deutschland AG") seien sehr stark auf den Außenhandel als Geschäftsmodell angewiesen. So sei der Höhenflug des DAX sicherlich verständlich.



Bereits in den letzten Tagen seien die Hoffnungen auf eine Eindämmung in den Handelskonflikten gestiegen, die Zuversicht scheine nun zunehmend gerechtfertigt zu sein. Zwar könne ein unschöner Tweet vom US-Präsidenten Donald Trump jederzeit zu neuer Skepsis führen, aber möglicherweise brauche auch Trump langsam Erfolge, um im Präsidentschaftsrennen überhaupt wieder Boden gut zu machen. Eine gewisse Entschleunigung auch der US-Konjunktur setze ihn dabei unter Druck.



Die vom US-Handelsbeauftragten Wilbur Ross verkündeten Fortschritte bei den Verhandlungen um einen "Mini-Deal" mit China hätten den DAX bereits zu Tagesbeginn über die Marke von 13.000 Punkten gehievt. Mit den recht optimistischen Verlautbarungen der US-Delegation sei die Zuversicht gestiegen, dass sowohl beim Handelskonflikt der USA mit China (auf gesamtwirtschaftlicher Ebene) als auch mit der Europäischen Union (im Fahrzeugbereich) Einigungen bereits in der nächsten Zeit wahrscheinlich(er) geworden seien. Deutsche Unternehmen dürften von einer dann zurückgehenden Unsicherheit besonders profitieren, seien sie doch von dem Funktionieren der weltweiten Märkte stark abhängig. Noch seien die Texte nicht unterschriftsreif, noch könne ein Tweet Trumps einiges wieder infrage stellen, dennoch seien dies erfreuliche Signale. (04.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit Juni letzten Jahres gelang es dem Deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am heutigen Morgen wieder, die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zu überschreiten, so die Analysten der Nord LB.Seit Anfang dieses Jahres würden sich damit die Kursgewinne auf über 22% belaufen, seit Anfang Oktober würden sich die Aktienmarktteilnehmer über eine Performance von über 10% freuen.Wesentlich beigetragen zum morgendlichen Sprung über die 13.000er Marke hätten Meldungen am Wochenende, es seien wichtige Fortschritte bei den Verhandlungen um ein Handelsabkommen zwischen den USA und China erzielt worden. Insbesondere der US-Handelsbeauftragte Wilbur Ross, ansonsten eher einer der so genannten "harten Hunde" unter den Verhandlungsteilnehmern in der US-Delegation, habe fast schon einen bemerkenswerten Optimismus versprüht, als er davon gesprochen habe, die Diskussionen seit "weit fortgeschritten" für die "1. Phase" eines Handelsdeals, der wahrscheinlich bereits noch in diesem Monat "irgendwo" in den USA unterzeichnet werden könne.