Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern zunächst erhebliche Schwäche, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei schließlich ein Rebound gefolgt, was soweit Standard sei.



Heute falle der DAX wahrscheinlich bis 12.200 (61,8% Retracement). Danach steige der DAX in vielen Fällen abermals bis zum gestrigen Hoch und darüber hinaus bis 12.320 (61,8% Retracement) an. Der Supertrendindikator im Stundenkerzenchart sei rot wie bärisch und lasse keinen Anstieg über 12.320 zu. Das große Gap von gestern könnte teilweise längere Zeit offen bleiben, so dass der DAX in der 2. Wochenhälfte ab dem Test von 12.285/12.320 bis 12.100 sowie 12.050 falle. Über 12.350 vergrößere sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurslücke bei 12.412 geschlossen werde. (07.05.2019/ac/a/m)



