Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Großartig neue Erkenntnisse blieben gestern zunächst Mangelware. In der Folge konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) keine klare Richtung etablieren, so die Analysten der Helaba.



Dies habe sich jedoch am Nachmittag im Anschluss an die Sitzung der EZB und deren Pressekonferenz geändert. Der in der Folge teilweise über der 1,25er Marke notierende Euro habe das Sentiment am hiesigen Aktienmarkt deutlich belastet. Unter dem Strich habe der DAX einen Abschlag in Höhe von 0,87 Prozent auf 13.298,36 Punkte zu verbuchen gehabt. Das Tagestief sei bei 13.222 Zählern markiert worden. Insgesamt würden sich mit dem Rücksetzer die Anzeichen einer Wendeformation verdichten.



Einmal mehr habe sich gestern gezeigt, welche Wirkung von den von der Marktstruktur abgeleiteten Unterstützungen bzw. Widerständen ausgehe. Bemerkenswert sei zunächst, dass das am Dienstag markierte Rekordhoch des DAX exakt mit einer "großen Gann-Linie" zusammen gefallen sei. Darüber hinaus könne festgestellt werden, dass auch der Bereich von 13.425/13.405/13.339/13.230, von großer Bedeutung sei, da auf diesen eine Reihe verschiedener Tools entfallen würden. Bei diesen handle es sich um einen Durchschnitt der letzten Swing-Highs, eine Projektion, die 144er-Regression, die Begrenzung des Price-Range-Channels, sowie um eine Gann-Linie. Insbesondere Erst- und Letztgenannte hätten gestern eine deutlich erkennbare Marktwirkung entwickelt. Auf der einen Seite sei der Abwärtsimpuls beschleunigt worden als es zu einem Durchbruch gekommen sei, andererseits habe der Support gehalten. (26.01.2018/ac/a/m)