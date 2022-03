Einerseits gehe der Krieg in der Ukraine weiter und ein Ende sei nicht in Sicht. Auf der anderen Seite seien die Märkte nicht mehr so emotional und hätten begonnen, sich anzupassen. Die wichtigsten Niveaus, die es für den DAX zu beachten gelte, seien die bereits erwähnte Unterstützung im Bereich von 12.400 Punkten und die Widerstandszone, die sich über dem Bereich von 13.150 Punkten befinde.



In den westlichen Ländern werde derzeit darüber diskutiert, ob die Einfuhr russischer Energierohstoffe verboten werden solle oder nicht. Berichten zufolge würden sich die Vereinigten Staaten auf einen solchen Schritt zubewegen, während der Widerstand deutscher Beamter zu erlahmen scheine. Russland habe davor gewarnt, dass die Verhängung von Energiesanktionen das Land dazu veranlassen könnte, seine Erdgaslieferungen nach Europa vollständig einzustellen.



Die Europäische Union werde diese Woche einen Plan vorstellen, der die Abhängigkeit von russischem Gas innerhalb von 12 Monaten um über 60% verringern solle. Während Details noch nicht bekannt seien, würden der deutsche Windturbinenhersteller Nordex und der Biokraftstoffanbieter Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6/ WKN A0JL9W) heute zulegen.



adidas habe die Entscheidung bekannt gegeben, den Chef seiner chinesischen Einheit zu ersetzen. Diese Entscheidung sei getroffen worden, nachdem es der vorherigen Führungskraft nicht gelungen sei, den Schaden durch einen Markenboykott zu begrenzen. Außerdem sei berichtet worden, dass adidas die Entscheidung getroffen habe, alle seine Aktivitäten in Russland einzustellen und die dortigen Geschäfte zu schließen.



Boeing habe gestern bekannt gegeben, dass es kein Titan mehr aus Russland beziehen werde. Der europäische Konkurrent Airbus (/ISIN NL0000235190 / WKN 938914) habe einen solchen Schritt zwar noch nicht angekündigt, es sei aber nicht auszuschließen, dass er seinem US-Konkurrenten folgen werde. Der gesellschaftliche Druck auf Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen würden, sei im Westen massiv. So habe Shell heute angekündigt, alle Käufe von russischem Erdöl und Erdgas zu stoppen, nachdem es wegen der jüngsten Käufe von russischem Rohöl zu öffentlichen Reaktionen gekommen sei. (08.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices begannen den heutigen Handel schwächer, konnten aber in den ersten Stunden des Kassahandels ihre Verluste wieder aufholen, so die Experten von XTB.Der deutsche Index ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere im Tagesverlauf rund 0,5% höher, während der französische CAC40 um 1% zulege. Die Blue-Chip-Indices aus Italien und Spanien würden über 2% gewinnen. Die Turbulenzen auf dem Energiemarkt hätten sich etwas beruhigt, die Preise seien jedoch weiterhin hoch.Der DAX habe erneut die Unterstützungszone unterhalb des 78,6%-Retracements der im November 2020 gestarteten Aufwärtsbewegung (12.400 Punkte) getestet. Wie schon gestern sei es den Bären jedoch nicht gelungen, den Preis nach unten zu drücken, und der Index begonnen habe, wieder an Boden zu gewinnen. Der DAX habe sich kurzzeitig über die 13.000-Punkte-Marke erholt, bevor die Bullen aufgegeben hätten. An den Märkten sei ein Gefühl der Unentschlossenheit zu spüren.