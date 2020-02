Ausblick: Da die Ausbreitung des Coronavirus leider erst am Anfang stehe, dürfte der DAX wahrscheinlich noch viel kräftiger unter Druck geraten. Sollte der Index auch im regulären Handel unter 12.000 Punkte eröffnen, dürfte sich schnell weiterer Abwärtsdruck aufbauen.



Die Short-Szenarien: Der DAX eröffne direkt unter 12.000 Punkten, was zu weiteren Verkäufen der Investoren führen dürfte. Die nächste große Anlaufmarke wäre dann zunächst der 200er EMA im Wochenchart bei aktuell 11.856 Punkten. Würden die Bären den DAX noch tiefer drücken, würde der untere Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei aktuell 11.750 Punkten folgen. Unter 11.750 Punkte dürfte der Bereich von 11.500 Punkten ins Spiel kommen, wo sich ein weiterer Fibonacci-Fächer befinde. Spätestens unter 11.500 Punkte würde sich die Lage für den DAX auch im großen Bild langfristig eintrüben und die runde Marke von 10.000 Punkten anvisiert werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im Bereich der Unterstützungszone bei 12.000 Punkten fangen und in der Folge die massive Überverkauftheit abbauen. In der Folge wäre dann aber direkt wieder mit fallenden Notierungen zu rechnen. Erst über der Marke von 12.800 Punkten würde sich die Lage für den DAX etwas aufhellen. (28.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin im freien Fall und ist auch am Vortag erneut kräftig eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tagestief seien 12.211 Punkte erreicht worden, zur Schlussglocke notiere der DAX bei 12.367 Punkten wieder deutlich höher. Doch die Gegenbewegungen in diesem Abwärtstrend würden nur kurz verlaufen. Nachbörslich sei der DAX erneut kräftig abgesackt und habe sich der Marke von 12.000 Punkten nähert. Am frühen Freitagmorgen zeige sich der DAX außerbörslich bereits unter 12.000 Punkte im Bereich von 11.900 Punkten. Der DAX sei wie die internationalen Aktienbörsen von der Coronavirus-Panik erfasst.