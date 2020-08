Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Es wurde im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern der Abwärtstrend vom 21.07. (Sommerhoch) ein weiteres Mal bestätigt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX könnte sich heute wahrscheinlich im Fahrwasser der vorgestern begonnenen Korrekturformation weiterbewegen und dabei noch ein 2. Mal 12.528 erreichen, vor allem, solange der DAX per Stundenschluss stets unter 12.676 (roter EMA200/h1) ende. Oberhalb von 12.676 (Stundenschluss zähle als Signal) würde der DAX bis 12.810/12.822 steigen, also bis zum horizontalen SKS "sell trigger" der Vorwoche. Auch der Tages-Kijun spiele dann bei 12.705 weiterhin eine Widerstandsrolle per Tagesschlusskurs. (06.08.2020/ac/a/m)