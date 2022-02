Ausblick: In der vergangenen Woche hätten die Bullen erneut den EMA50 im Wochenchart verteidigen können. Allerdings sei das dieses Mal nicht so sauber abgelaufen, wie in den Monaten davor. Die charttechnische Lage bleibe sowohl für die Bullen wie auch für die Bären angespannt.



Die Long-Szenarien: Die Bullen müssten weiter den Wochenchart im Blick haben. Ein Wochenschlusskurs unter 15.200 Punkte würde vermutlich eine neue Abwärtswelle starten. Oberhalb von 15.200 Punkten könnte der Index wieder bis zur runden 16.000er Marke ansteigen, falls die Hürde auf Tagesschlusskursbasis bei 15.760 Punkten überschritten werde.



Die Short-Szenarien: Komme ein Wochenschlusskurs deutlich unter 15.200 Punkte zustande, würde sich das mittelfristige Chartbild eintrüben. In diesem Fall würden größere Kursrückgänge drohen. Eine ausgemachte Korrekturzone läge bei rund 14.200 Punkten parat. (02.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) kann in dieser Woche positiv performen, allerdings fehlt es an Dynamik, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem erfolgreichen Test am vergangenen Freitag an der 15.100 Punkte-Marke habe der DAX gestern ein Hoch bei 15.687 Punkten ausbilden können. Der Index habe somit vom Freitagstief rund 550 Punkte zugelegt. Direkt am gestrigen Tageshoch verlaufe der EMA50 im Tageschart. Dieser bärische Abpraller passe in das Bild, dass aktuell weder Bulle noch Bär einen entscheidenden Vorteil hätten. Immer wieder gebe es an besonderen Marken den Konter des "Gegenspielers". Die gestrige Tageskerze spiegele ebenfalls die Unsicherheit der Marktteilnehmer wider. Es sei fast ein mustergültiger Doji entstanden.