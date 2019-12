Der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) habe gestern die untere Grenze der jüngsten Konsolidierung unterschritten und versuche am Dienstag das Tief vom 21. November bei 13.060 Punkten zu durchbrechen. Da die Bullen dort auf Widerstand gestoßen seien, sollte ein weiterer Pullback nicht ausgeschlossen werden. Man sollte daher darauf achten, ob Trump während des laufenden NATO-Gipfels seine Rhetorik zur Handelspolitik verschärfe. In solch einem Szenario sollten folgende Unterstützungen berücksichtigt werden: Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten sowie das gestrige Intraday-Tief bei ca. 12.950 Punkten. Stärkere Unterstützung könne erst wieder bei 12.680 Punkten gefunden werden - die untere Grenze der breiten Overbalance-Struktur. Die Bullen müssten wiederum die untere Grenze des kürzlich gebrochenen Konsolidierungsbereichs bei 13.150 Punkten zurückgewinnen.



Wirecard werde am Dienstag höher gehandelt. Der Zahlungsdienstleister habe eine Zusammenarbeit mit Playmobil bekannt gegeben. Wirecard werde für das Unternehmen europaweit E-Commerce-Zahlungen abwickeln.



MTU Aero Engines sei heute das stärkste DAX-Mitglied. Das Industrieunternehmen habe eine Heraufstufung durch die Bank of America Merrill Lynch erhalten. Die Empfehlung für die Aktie sei von "neutral" auf "kaufen" angehoben. Das Unternehmen sei gestern auch von Vertical Research zum Kauf empfohlen worden. Das Kursziel sei auf 265 EUR festgelegt worden.



Goldman Sachs habe wiederum eine Verkaufsempfehlung für Merck rausgegeben und das Kursziel auf 94 EUR festgesetzt. (03.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Dienstag gemischt, wobei die Indices aus Westeuropa nach oben tendierten und die Aktien aus Osteuropa zurückblieben, so die Experten von XTB.Der britische FTSE 100 (UK100) notiere ebenfalls tiefer, während der französische CAC 40 (FRA40) in der Nähe des Schlusskurses vom Montag kämpfe.