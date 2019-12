Die Aktien seien am Mittwoch gestiegen, nachdem das FOMC signalisiert habe, dass baldige Zinserhöhungen unwahrscheinlich seien. Gleichzeitig habe die Botschaft darauf hingewiesen, dass die US-Notenbank für weitere geldpolitische Impulse bereit sei, falls sich die Situation verschlechtern sollte. Die EZB werde heute um 13:45 Uhr ihren Zinsentscheidung bekannt geben, aber es sei unwahrscheinlich, dass die Ankündigung große Kursbewegungen an den Devisen- oder Aktienmärkten auslösen werde. Die erste Pressekonferenz der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde könnte jedoch interessant sein. Des Weiteren würden heute die Wahlen in Großbritannien stattfinden. Die Wahlergebnisse sollten sich vor allem auf den britischen Aktienmarkt auswirken. Sollten die Konservativen eine solide Mehrheit erreichen, könnten die europäischen Indices zulegen, da dies die Chancen auf einen schnellen und geordneten Brexit erhöhe.



Der DAX versuche die Widerstandszone bei 13.170 Punkten zu überwinden und notiere auf dem höchsten Niveau seit dem 2. Dezember. Die anhaltende Aufwärtsbewegung habe eine recht starke Dynamik, sodass ein nachhaltiger Durchbruch nicht ausgeschlossen werden könne. Die Bären würden jedoch versuchen, den Kurs unter die Marke von 13.200 Punkten zu drücken. Dieses Niveau sollte man während der gesamten heutigen Sitzung genauestens beobachten. Sollten die Gewinne wieder abgegeben werden, könnte ein "Pin-Bar"-Muster ausgebildet werden - dies würde auf mehr Verkaufsdruck schließen. In solch einem Szenario könnte die Marke von 13.050 Punkten in den Fokus rücken.



REAKTIONEN VON ANALYSTEN:



- BASF (ISIN: DE000BASF111/ WKN BASF11) sei durch Exane von "outperform" auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 69 EUR festgelegt worden.

- MTU Aero Engine (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT) sei durch die Commerzbank von "buy" auf "hold" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 265 EUR festgelegt worden.

- Telefónica Deutschland sei durch die MainFirst Bank von "outperform" auf "hold" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 2,60 EUR festgelegt worden.

- Dürr (ISIN DE0005565204 / WKN 556520) sei durch die HSBC auf "kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 34 EUR festgelegt worden.

- Die RTL Group sei durch die HSBC auf "kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 51 EUR festgelegt worden.

- Evonik Industries sei durch J.P. Morgan auf "overweight" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 29 EUR festgelegt worden. (12.12.2019/ac/a/m)







