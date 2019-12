Wirecard sei am Montagmorgen der schwächste Wert im DAX, da die Financial Times behauptet habe, dass der Zahlungsdienstleister seine Barreserven im Jahr 2017 durch die Verwendung von Mitteln aus Treuhandkonten erhöht habe. Wirecard habe erklärt, dass Gelder auf Treuhandkonten zu keinem Zeitpunkt abgerufen werden könnten und dass die Vorwürfe zu ihren Barmitteln während der jüngsten Prüfung eingehend untersucht worden seien. Dennoch habe die Aktie heute einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet.



OSRAM Licht sei heute im Aufwind, nachdem bekannt worden sei, dass mindestens 55% der Aktionäre der Gesellschaft das Überangebot von AMS angenommen hätten. Die Übernahme werde voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen sein und die Präsenz von AMS im Sensormarkt erhöhen.



Laut der Süddeutschen Zeitung habe sich die Deutsche Bank von einigen Kunden getrennt, um die Geldwäsche-Abwehr voranzutreiben. Der Bericht besage, dass die Bank im Juni rund 20.000 Akten über besonders risikoreiche Kunden überprüft habe und bis Juni 2020 voraussichtlich weitere 40.000 Akten prüfen werde. Die Aktie der Deutschen Bank sei am Montag unter den stärksten DAX-Titeln zu finden.



REAKTIONEN VON ANALYSTEN



- HeidelbergCement sei durch J.P. Morgan von "neutral" auf "overweight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 71,00 EUR festgelegt worden. (09.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien notieren am Montag etwas tiefer, so die Experten von XTB.Die Märkte würden sich in Wartehaltung befinden, da die FED sowie die EZB diese Woche ihre Zinsentscheide bekannt geben würden. Des Weiteren herrsche Unklarheit darüber, ob die USA am Sonntag weitere Zölle auf chinesische Waren erheben würden oder nicht.Der DAX habe sich nach einem Unterschreiten der unteren Grenze der vorherigen Handelsspanne (13.150 bis 13.300 Punkte) in einem neuen Seitwärtstrend zu bewegen begonnen. Der neue Bereich werde durch die Unterstützungszone bei 13.050 Punkten sowie dem Widerstand in Form der 200-Stunden-Linie (13.175 Punkte) markiert. Die Oberseite sei im heutigen vorbörslichen Handel getestet worden. Der Index habe diese jedoch nicht überwinden können und daraufhin einen Rücksetzer erlebt. Die Abwärtsbewegung sei bei 13.130 Punkten gestoppt worden und die Bullen würden versuchen, den Kurs erneut nach oben zu bringen. Da es keinen klaren Grund für den Rückgang gebe, wäre ein neuer Angriff nicht auszuschließen.