Die Lufthansa habe ein neues Feature für Fluggäste angekündigt, das sie unter Umständen dazu veranlassen könnte, ihre Dienste gegenüber der Konkurrenz zu nutzen. Die Fluggesellschaft werde nun Passagieren, die in München oder Frankfurt ankämen, die Möglichkeit bieten, zu wählen, ob sie sich einem Covid-19-Test unterziehen würden oder in eine reguläre 14-tägige Quarantäne würden gehen wollen. Auch für Passagiere, die einen Flug ins Ausland antreten würden, würden Tests angeboten.



Die britische Finanzaufsicht habe bekannt gegeben, dass sie die Beschränkungen für den britischen Zweig von Wirecard aufgehoben habe. Die Abteilung dürfe nun die Zahlungsdienste wieder aufnehmen und die Kunden könnten ihre Karten wie gewohnt benutzen. Die Beschränkungen seien im Gefolge des Buchhaltungsskandals eingeführt worden und hätten Unannehmlichkeiten für die Kunden verursacht, da sie nicht auf ihre Gelder hätten zugreifen können.



Reuters habe berichtet, dass Airbus heute nach Börsenschluss seine Umstrukturierungspläne ankündigen werde. Die Nachrichtenagentur habe Personen innerhalb der Gewerkschaften als Quelle der Informationen genannt.



Elon Musk, der CEO von Tesla, habe die Beschäftigten in einem kürzlich an die Mitarbeiter versandten Memo dazu gedrängt, die Produktion und die Auslieferungen anzukurbeln, da "das Erreichen der Gewinnschwelle sehr knapp aussieht". Der US-Automobilhersteller dürfte noch vor dem Wochenende die Produktions- und Auslieferungszahlen vorlegen. (30.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa starteten den heutigen Handel mit kleinen bullischen Kurslücken, so die Experten von XTB.Der Optimismus habe jedoch nicht lange angehalten, da die meisten wichtigen europäischen Indices aktuell wieder in der Verlustzone notieren würden. Der DAX falle um 0,2%. Der britische FTSE 100 und der italienische FTSE MIB seien die größten Nachzügler, da beide um 0,9% fallen würden.