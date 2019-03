Gestern sei es zeitweise in Richtung der oberen Abwärtstrendkanallinie bei 11.494 Punkten gegangen. Am Ende der Handelssitzung habe der DAX jedoch darüber geschlossen. Darunter müsste mit einem erneuten Test der waagerechten Trendlinie bei 11.420 Zählern gerechnet werden.



Für eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung wäre ein Schlusskurs oberhalb des Verlaufshochs bei 11.677 Punkten erforderlich. Erst dann könnte die Erholung bis in den Kursbereich bei 11.772/11.840 Zählern fortgesetzt werden.



Der Ölpreis der Sorte WTI halte sich weiterhin in einer Seitwärtsphase auf. Um diese nach oben zu verlassen, müssten die beiden Zwischenhochs bei 57,86/58,01 USD überwunden werden. Das gleiche gelte auch für die ehemalige kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei momentan 58,72 USD. Das nächste Etappenziel wäre dann das 50,0%-Fibonacci-Retracement bei 59,62 USD.



Die US-amerikanische Technologiebörse NASDAQ 100 steuere zurzeit die waagerechte Widerstandslinie bei 7.320 Punkten an. Die zuletzt zurückeroberte einfache 200-Tage-Durchschnittslinie bei 7.071 Zählern sichere nach unten ab. Darunter seien im Tageschart der mittelfristige Aufwärtstrend bei aktuell 6.910 Punkten zu finden. Rückendeckung gebe es von der psychologischen Marke bei 7.000 Zählern. (13.03.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Premierministerin Theresa May ist gestern Abend zum zweiten Mal im britischen Parlament gescheitert, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Die Mehrheit der Abgeordneten habe das mit der Europäischen Union ausgehandelte Vertragswerk abgelehnt. Der Brexit-Marathon gehe nun in die nächste Runde. Heute werde das Unterhaus erneut darüber abstimmen. Allgemein werde mit einer neuerlichen Niederlage von Theresa May gerechnet. In diesem Fall könnte es am Donnerstag zu einer Abstimmung über eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens kommen.