Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt habe PVH mit einem Kursplus von gut 15% gezählt. Die Mutter der Modemarken "Calvin Klein" und "Tommy Hilfiger" habe im abgelaufenen Quartal bei einem Umsatz von 2,31 Mrd. USD einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie gemacht und in beiden Fällen die Markterwartungen übertroffen.



Der Nikkei-225 notiere fester bei aktuell 28.514.63 Punkten.



Der französische Spirituosen-Produzent Pernod Ricard (ISIN FR0000120693 / WKN 853373) habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (30.06.) von einer wieder deutlich erhöhten Nachfrage in den USA und China profitiert. Bei Erlösen von 8,82 Mrd. EUR (+10%) habe der operative Gewinn mit 2,42 Mrd. EUR um 18,3% über dem Vorjahreswert gelegen. Auch für das angelaufene Geschäftsjahr habe sich der Spirituosen-Hersteller optimistisch gegeben und erwarte ein "sehr dynamisches" erstes Quartal mit einer Fortsetzung des starken Umsatzwachstums.



Der Euro habe von enttäuschenden Daten vom US-Arbeitsmarkt profitiert.



Vor der Entscheidung der OPEC+-Staaten über die weitere Förderpolitik hätten sich die Ölpreise marginal verbessern können. Gold habe sich auf dem Vortagesniveau halten können. (02.09.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Es bleibt holperig: Nach den leichten Verlusten am Vortag robbte sich der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , -0,07%) zur Wochenmitte zunächst wieder an die 16.000-Punkte-Marke heran, um danach erneut klar zurückzufallen, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten die hohen Bewertungen der Dividendentitel und mögliche Zinserhöhungen gleichzeitig im Auge gehabt. Der MDAX sei um +0,64% und der TecDAX um +1,03% gestiegen.Mangels Impulsen von den Unternehmen hätten Kommentare der Analysten für Bewegung auf den Kurszetteln gesorgt. So habe z.B. Siemens mit minus 1,1% nach einer Herabstufung zu den klaren Verlierern im DAX gezählt. Dow Jones sei um -0,06% und der S&P 500 um -0,03% gesunken, der Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) sei um +0,33% geklettert.