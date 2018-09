Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - So richtig kommen die Aktienmärkte derzeit nicht in Tritt, so die Analysten der Helaba.



Zunächst sei aufgefallen, dass das Handelsvolumen, bei steigenden Kursen, unterdurchschnittlich und damit nicht idealtypisch ausgefallen sei. In der Folge sei es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht gelungen, wesentliche Widerstände wie beispielsweise die 55-Tagelinie zu überwinden. Salopp ausgedrückt könnte man resümieren, wenn es nicht nach oben gehe, müsse der Markt fallen. Etwas fundierter gehe es aber auch. Zuletzt habe der Handelsstreit, insbesondere zwischen den USA und China auf den Märkten gelastet. Dieser könnte bereits in Kürze in eine neue Runde gehen. Denn mit dem Ende einer Frist (6. September) beabsichtige US-Präsident Trump, seine Pläne bezüglich der Verhängung von Strafzöllen auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden USD weiter zu verfolgen. Komme es dazu, sei mit Gegenmaßnahmen von chinesischer Seite zu rechnen. Auch würden die Verhandlungen mit Kanada stocken. Lediglich mit Mexiko einen Konsens erzielt zu haben, werde für die US-Regierung zu wenig sein. Auch die Konstellation an den Emerging Markets liefere Grund zur Sorge. Tatsächlich scheine dies von den Märkten jedoch (noch) ausgeblendet zu werden.



Der DAX habe sein gestriges Tagestief knapp oberhalb der unteren Begrenzung des 144er Regressionskanals (12.289) ausgebildet. Zudem war der Index in der Lage über dem unteren Band unseres Price-Range-Channels (12.313) zu schließen, so die Analysten der Helaba. Dies, sowie die lange Lunte an der Tageskerze seien in der Regel, kurzfristig positiv zu wertende Aspekte. Jedoch müsse auf der anderen Seite die schwache Umsatzentwicklung sowie die überwiegend Richtung Süden zeigenden Indikatoren beachtet werden. Insofern sei davon auszugehen, dass der Spielraum auf der Oberseite begrenzt bleibe, hingegen das Abwärtsrisiko deutlich höher zu gewichten sei. (04.09.2018/ac/a/m)