Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte gestern die Konsolidierung vom Mittwoch weiter fort und drang in das Gap vom Dienstag ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ohne es vollständig zu schließen sei er am Handelsende wieder nach oben gedreht und habe den Tag nur noch knapp im Minus beendet. Heute würden die Futures jedoch abermals eine schwächere Handelseröffnung andeuten, aktuell notiere der Index sogar unterhalb der gestrigen Tiefs.



Das gestrige Reversal sei zunächst ganz im Sinne der Bullen gewesen, die schwach erwartete Eröffnung heute passe hingegen nicht gut in das Bild. Im Bereich bei 15.015 bis 15.600 müsste der Index schnell wieder nach oben drehen und anschließend über 15.700 klettern, um eine neue Aufwärtswelle bis 15.788 und dann 15.843 bzw. 15.926 einzuleiten. Werde der Ausbruch aus der Handelsspanne der letzten drei Tage nach unten jedoch nicht wieder rückgängig gemacht, könnte man eine kleine Topbildung sehen, die signifikant unterhalb von 15.015 eine größere Abwärtskorrektur bis 15.400 - 15.415 einleiten würde. (29.10.2021/ac/a/m)



