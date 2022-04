Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seinen Stabilisierungsversuch bereits abgebrochen und notiert am Mittwoch wieder rund 0,5 Prozent tiefer, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Ein erneuter Test der 14.000-Punkte-Marke stehe nun unmittelbar bevor. Neben dem belastenden Dauerthema Ukraine-Krieg würden die hohe Inflation und die Angst vor Zinsanhebungen weiter auf die Stimmung drücken.Am Dienstag hätten die Inflationsdaten aus den USA an der Wall Street zunächst noch Euphorie hervorgerufen. Doch die Gewinne seien schnell abgebröckelt, denn von einem echten Befreiungsschlag sei die noch immer hohe Teuerungsrate weit entfernt gewesen. Die Straffung der Geldpolitik durch die FED dürfte somit auch in den kommenden Wochen das bestimmende Thema an den Märkten bleiben. (13.04.2022/ac/a/m)