Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist in den Vortagen erneut an der massiven Unterstützungszone im Bereich von 15.000 Punkten nach oben abgeprallt und konnte in der Folge auch den 10er-EMA und 200er-EMA im Tageschart überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Am Vortag sei der Index mit einer bullishen langen Tageskerze aus dem Handel gegangen und notiere auch vorbörslich am Donnerstag erneut höher. Im Monatschart sei der DAX zudem erneut am 10er-EMA nach oben abgeprallt und könnte wie in den Vormonaten vor einem erneuten Hochlauf bis zum oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 16.300 Punkten stehen. Ein Stärkesignal würde dabei generiert werden, sobald der DAX im Tageschart über den 50er-EMA ansteigen könne.



Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Solange er unter dem 50er-EMA bleibe, sei mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich oder unter dem 50er-EMA wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er- und 200er-EMA im Bereich von 15.380 Punkten. Breche der DAX hier nach unten durch, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten zu erwarten. Unter 15.000 Punkte würde sich die Lage auch langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.000 Punkten wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und den 50er-EMA im Tageschart ansteuern. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 15.800 Punkten zu rechnen. Darüber würde die Marke von 16.000 Punkten folgen. (10.02.2022/ac/a/m)



