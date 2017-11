Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Tag in Folge kam es gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu einer Belastungsprobe der 38-Tage-Linie (akt. bei 13.011 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und noch eine Serie würden die Analysten für erwähnenswert halten: Mittlerweile stünden sechs rote Kerzen nacheinander zu Buche. Dennoch liefere der gestrige Handelstag auch positive Aspekte. So liege ein klassischer "inside day" vor, was die Analysten als klassisches Indiz für einen abebbenden Verkaufsdruck werten würden. Dies würden derzeit auch die kurzfristigen Indikatoren nahe legen. Neben den Kaufsignalen seitens des MACD und RSI auf Stundenbasis möchten die Analysten den Bruch des im Verlauf des Oszillators bestehenden Baissetrends betonen. Vor dem Hintergrund der Kursverluste in Asien und der erwarteten schwächeren DAX-Eröffnung sei es aber zwingend erforderlich die zuletzt angeführte Bastion aus der 38-Tage-Glättung und dem ehemaligen Rekordhoch bei 12.952 Punkten zu verteidigen. Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch (13.139 Punkte) - gleichbedeutend mit der Auflösung des beschriebenen "Innenstabs" - würde indes für ein Ausrufezeichen hinter dem Szenario "abgeschlossene Konsolidierung" sorgen. Im Erfolgsfall sollten Anleger wieder vermehrt Chancen auf der Oberseite suchen. (15.11.2017/ac/a/m)