Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete mit negativen Vorzeichen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.CharttechnikBereits am Freitag sei der DAX erneut am Widerstand im Bereich von 12.455 Zählern (LMA ) gescheitert. Gestern sei der deutsche Leitindex unter die Supports bei 12.380, 12.355 und 12.257 Zählern gerutscht. Gleichzeitig habe der Schlusskurs unterhalb der mittlerweile Richtung Süden zeigenden 21-Tageslinie (12.325) gelegen, wodurch der tertiäre Trend gehörig wackle. Das aus technischer Sicht wichtigste Ereignis sei zweifellos das vollzogene "Todeskreuz" gewesen. Die 50-Tageslinie habe die 200-Tageslinie gekreuzt und notiere mittlerweile rund 19 Zähler unterhalb des "Triggers". Wie der Name bereits andeute, würden im weiteren Verlauf deutliche Kursverluste drohen, sofern in den kommenden Tagen weitere Bestätigungen auftreten würden. Besonders deutlich seien die Abschläge nach einem derartigen Cross im September 2000 (für den DAX sei es damals von 7.200 auf 3.540 nach unten gegangen), im Juni 2002 (4.900 auf 2.188), im Januar 2008 (7.700 auf 3.589) und im August 2011 (7.000 auf 4.950) ausgefallen. (20.03.2018/ac/a/m)