Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen, anfänglichen Schwäche gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn sich sukzessive zu verbessern, so die Analysten der Helaba. VDAX von 14,64 am Freitag auf zwischenzeitlich 15,21 geklettert sei, während der deutsche Leitindex Kursgewinne verbucht habe. Einmal mehr sei gestern das insgesamt fehlende Aufwärts-Momentum zu bemängeln gewesen. Wie es scheine, wollten sich die Marktteilnehmer während der laufenden Berichtssaison und anderer Risikofaktoren, beispielsweise der Handelsstreit oder die mögliche Eskalation der Iran-Krise, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.Mit Blick auf den Handelsstreit hätten zuletzt Meldungen für Rückenwind gesorgt, wonach es weitere Gespräche zwischen den USA und China geben solle. Auch habe China erklärt, die Öffnung des Finanzsektors beschleunigen zu wollen. Auch der Iran-Konflikt bleibe im Fokus. Nach der Festsetzung britischer Öltanker in der Straße von Hormus plane die Regierung in London eine Seeschutzmission. Diese solle Schiffe schützen, die durch die wichtige Meerenge fahren würden. Auch die Berichtsaison ziehe weiter die Aufmerksamkeit auf sich.Die auf Wochenbasis ausgebildete Umkehrformation sei in der Vorwoche mittels eines "bearish engulfing pattern" und anschließend durch eine weitere Abwärtskerze bestätigt worden. Zuletzt seien die 100-Wochenlinie (12.223) sowie die 55-Tagelinie (12.198) einem Test unterzogen worden. Dieser sei erfolgreich ausgefallen. Damit werde die Bedeutung der Bereits oben erwähnten Unterstützungszone nochmals unterstrichen. Folglich würde ein nachhaltiger Rutsch unter diese zu einer Beschleunigung des Abwärtsimpulses führen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 12.168 (Retracement), 12.128 (144-Wochendurchschnitt) und 12.063 (21-Wochenlinie) definieren lassen. Auf der Oberseite treffe der DAX bei den Marken von 12.358, 12.391 (21-Tagelinie), 12.401 (Strukturkreuzung) und 12.465 auf Widerstand. (23.07.2019/ac/a/m)