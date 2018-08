Ausblick: Die Bullen würden alles versuchen, um den drohenden Einbruch auf das Korrekturtief vom Juni zu verhindern. Der gestern eingesetzte Abwärtsimpuls könnte jedoch den Aufstand der Käufer beendet haben.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe unterhalb von 12.503 Punkten weiter in der Hand der Bären und könnte in den nächsten Tagen zunächst an die 12.256 Punkte-Marke zurücksetzen. Dort hätten die Bullen die Möglichkeit, eine weitere Erholungsbewegung bis 12.350 und 12.390 Punkte zu starten. Werde die Unterstützung dagegen direkt gebrochen, stünde ein Kursrutsch bis 12.104 Punkte an. Darunter würde sich der Abwärtstrend beschleunigen und den Index bis 11.850 und schließlich bis 11.726 Punkte drücken.



Die Long-Szenarien: Gelinge es der Käuferseite dagegen, die 12.390 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis zu überwinden, wäre der erste Schritt für eine Fortsetzung der Erholung gemacht. Allerdings müsste der Index anschließend auch über den Widerstand bei 12.441 Punkten ausbrechen, um den Anstieg bis 12.503 Punkte fortzuführen. Doch erst bei einem dynamischen Ausbruch über die Hürde wäre die Gefahr eines Einbruchs bis 12.104 Punkte und darunter abgewendet. (23.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit der DAX (SIN DE0008469008/ WKN 846900) Ende Juli an der Barriere bei 12.885 Punkten scheiterte und die zuvor überschrittene Widerstandsmarke bei 12.745 Punkten wieder durchbrochen wurde, dominiert eine steile Verkaufswelle, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe fast an die wichtige Haltemarke bei 12.104 Punkten zurückgeführt, ehe es zu einer ersten Erholung gekommen sei. Mit der Rückeroberung der 12.256 Punkte-Marke habe sich die Gegenbewegung ausweiten und zeitweise auch über die Hürde bei 12.390 Punkten führen können. Der Widerstand bei 12.441 Punkten habe den Anstieg jedoch in dieser Woche gestoppt.