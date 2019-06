Ausblick: Der gestrige Schlusskurs habe unter der 12.300 Punkte-Marke gelegen. Um einen klassischen Pullback zu vollziehen, wäre ein Test der 12.100 Punkte-Marke nötig.



Die Long-Szenarien: Das generierte Kaufsignal in der vergangenen Woche sei weiterhin aktiv und würde erst bei Kursen deutlich unter der 12.000 Punkte-Marke verpuffen. Ein bullisches Muster an der 12.100 Punkte-Marke würde dagegen das Handelssignal verstärken. Die ausgemachte Zielzone liege weiterhin bei 12.600 Punkten. Oberhalb dieser Marke wäre sogar ein Anstieg bis zum runden 13.000er- Level denkbar.



Die Short-Szenarien: Die Bären würden in dieser Woche einen Rückgang bis zur Pullback-Linie forcieren. Ein Tagesschlusskurs unter 11.980 Punkten dürfte die Bullen ins Schwitzen bringen, denn dann könnte ein Test der 11.800 Punkte-Marke bevorstehen. (25.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in der vergangenen Woche am Donnerstag ein neues Jahreshoch bei 12.438 Punkten ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieses habe jedoch nur unwesentlich höher gelegen als das zuletzt ausgebildete Anfang Mai. Am Freitag hätten die Bullen noch einmal einen Angriff auf ein weiteres Allzeithoch unternommen, doch die Bären hätten bei 12.425 Punkten abgeblockt und es sei eine bärische Tageskerze entstanden. Der gestrige Handelstag sei von etwas geringerer Volatilität geprägt gewesen. Doch die Verkäufer hätten eine weitere bärische Tageskerze nahe dem Jahreshoch ausbilden können. Ein sehr wichtiger Unterstützungslevel liege bei rund 12.100 Punkten.