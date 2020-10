Auch die Quartalsberichtssaison setze sich in dieser Woche fort. In den USA würden die Bücher unter anderem von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM), Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Procter Gamble (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB), UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS), Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA), eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY), American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL), Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN), Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) und Amex (ISIN: CA03114B1022, WKN: A2DJY1) geöffnet.



Hierzulande werde dies beispielsweise bei Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3), Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3), Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF), DMG MORI (ISIN: DE0005878003, WKN: 587800, Ticker-Symbol: GIL, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: GDMOF) und ATOSS Software (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) der Fall sein.



Der vom DAX vollzogene Rutsch unter die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie sei durch zwei darunterliegende Schlusskurse am Freitag nur knapp bestätigt worden. Für eine höhere Prognosegüte gelte es, einen Richtungswechsel des Durchschnitts abzuwarten. Erst dann könne zuverlässig von einem Trendbruch ausgegangen werden. In der Regel, so habe durch statistische Auswertungen nachgewiesen werden können, seien Positionierungen in Richtung des mittelfristigen Trends am aussichtsreichsten. Relevante Supports auf der Unterseite würden sich bei 12.733, 12.680, 12.633, 12.583 und 12.510 Punkten definieren lassen. (19.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Rücksetzer des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag fiel phasenweise deutlich aus, berichten die Analysten der Helaba.Die dabei zu beobachtende Dynamik habe möglicherweise einen Vorgeschmack darauf geliefert, was in den kommenden Tagen auf die Marktteilnehmer zukommen könnte, wenn sich die Nachrichtenlage nicht nachhaltig entspanne. Mit Blick auf die jüngste Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen sei dies aber kaum zu erwarten. Zwischenzeitlich hätten die Hoffnungen auf Fortschritte bei einem Corona-Impfstoff sowie die gute Stimmung der amerikanischen Verbraucher für Rückenwind gesorgt. Ob sich das positive Sentiment in der neuen Woche fortsetze, bleibe abzuwarten. Insbesondere auch unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren. Noch sei der Brexit nicht geklärt, ob man sich in den USA auf ein Corona-Hilfspaket verständigen könne, sei ebenfalls ungewiss.