Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX am Dienstag zu einem Höhenflug ansetze, welcher in Teilen nicht nachzuvollziehen war, wurden gestern die Vortagesgewinne wieder vollständig abgegeben, so die Analysten der Helaba.CharttechnikGestern, am Tag als ein Preis- und Zeitzyklus geendet habe, habe der DAX einen Rücksetzer vollzogen. Damit und mit den heute zu erwartenden Kursgewinnen werde deutlich, dass die Richtungssuche weiterhin anhalte. Wenngleich das Scheitern an der 55-Tageslinie (12.700) sowie an der bei 12.661 Zählern verlaufenden Strukturmarke einen Hinweis geliefert habe, dass die Schwungkraft für einen nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite möglicherweise wohl nicht ausreiche. Diese These werde auch von der Tatsache unterstützt, dass der deutsche Leitindex immer wieder unter den in letzter Zeit heftig umkämpften 200-Tage-EMA (12.597) abrutsche. Heute gelte es zunächst die Widerstandszone von 12.696/12.712 Zählern im Auge zu behalten, da sich dort, durch das Aufeinandertreffen verschiedener Tools, ein Cluster gebildet habe. Sollte ein Sprung über diese Hürde gelingen, würde erneut die 200-Tageslinie (12.770) in den Fokus rücken. (26.07.2018/ac/a/m)