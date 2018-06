Heute werde der DAX zunächst aber mit einem deutlichen Aufschlag in den Handel starten. Die Einigung der Staats- und Regierungschefs in Brüssel auf eine Verschärfung des Asylrechts sowie die zumeist freundliche Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte würden stützen. Es gelte zudem zu beachten, dass der letzte Handelstag des Monats prädestiniert sei, das Gesamtbild (Stichwort "Window Dressing") kurzfristig zu verzerren.



Charttechnik



Das Chartbild des DAX habe sich auf Tagesbasis bereits deutlich eingetrübt. Ähnliches drohe auch auf Wochenbasis, da der Index einen High-Low-Channel, dessen untere Begrenzung bei 12.388 Zählern zu finden sei, bereits nach unten verlassen habe. Die beschriebene Marke sei darüber hinaus von Bedeutung, da auf diese die Kreuzung zweier 45-Grad Gann-Linien (Bezugspunkte sind 13.596 und 11.726) entfallen würden und es sich damit um einen markanten Cluster handle. Erwähnenswert sei zudem, dass sich eine Bestätigung für den Rutsch unter die 55-Wochenlinie mit einem weiteren, darunterliegenden Schlusskurs abzeichne und auch der für ein gültiges Verkaufssignal geforderte Richtungswechsel des Durchschnitts vorliege. Zudem würden andere Trendfolgeindikatoren wie der DMI oder ein "langfristiger" MACD Short-Signale liefern, mithin sei die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hoch, auch wenn eine kurzfristige Erholungsphase möglich erscheine. (29.06.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der am Mittwoch vollzogene Erholungsversuch bei DAX fiel insgesamt zaghaft aus, so die Analysten der Helaba.Insofern erscheine es folgerichtig, dass gestern der übergeordnete Abwärtstrend erneut dominierte und folglich ein Abschlag in Höhe von 1,4% auf 12.177 Punkte erfolgt sei. Die Verliererliste sei von Infineon adidas und SAP angeführt worden, während sich Commerzbank und RWE entgegen des Tagestrends hätten behaupten können. Twitter-Nachrichten und Aussagen des US-Präsidenten mit Blick auf die Handelsstreitigkeiten würden die Börsen zunehmend belasten. Die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Streits würden weiter zunehmen. Entsprechend sei auch die Vola auf dem Vormarsch. Zudem sei die Möglichkeit eines Währungskrieges von den Marktteilnehmern ins Spiel gebracht worden, nachdem der Yuan zuletzt geschwächelt und im Zuge dessen ein neues 6-Monatstief markiert habe.