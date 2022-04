Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008 WKN: 846900) schloss gestern über der Wolkenoberkante des Tageskerzencharts bei 14.362 und endete bei 14.502, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: Wegen des sehr schwachen US-Aktienmarktverlaufs am Abend gebe es aber auch im DAX heute Morgen ein "böses Erwachen". 1) Ein Start unter 14.362 liege in der Luft. Damit wäre ansatzweise Einiges wieder eingerissen, was gestern aufgebaut worden sei. 2) Unter 14.362 wirke der Bereich 14.295/14.278 als Auffangnetzt und der Tageskerzenchart-Kijun Parameter bei 14.252 stützend. 3) 14.325 dürfte wieder zum altbekannten und neuen Widerstand mutieren. Aber auch der Bereich 14.405/14.412 biete einen ernsthaften Kreuzwiderstand auf. (22.04.2022/ac/a/m)

